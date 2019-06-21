Картина дня: отставка спикера парламента Грузии и погода в Петербурге

Первой темой дня, согласно «Монитору», стал уход в отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Спикер парламента объявил об отставке поле массовых протестов, которые начались 20 июня. Граждане требовали увольнения не только Кобахидзе, но и глав МВД и Службы безопасности Грузии.

Протесты устроили после того, как в здании парламента выступил депутат Госдумы России Сергей Гаврилов. Он был в кресле спикера и говорил по-русски.

В результате столкновений активистов и полиции пострадали 160 человек и 80 сотрудников правоохранительных органов. Против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Второй темой, по данным «Монитора», стал прогноз погоды в Петербурге на субботу, 22 июня. Первыми об этом рассказали «Невские новости» (14:30), «Деловой Петербург» (14:45) и Regnum (15:20).

Днем 22 июня ожидается усиление ветра до 15 м/с. Это произойдет во второй половине субботы.

Температура в городе будет находиться на уровне 23 градусов тепла. Местами ожидаются осадки.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала рекомендация Министерства иностранных дел России отказаться от поездок в Грузию. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (18:55), «Невские новости» (19:10).

В ведомстве заявили, что выражают «серьезную озабоченность осложнением внутриполитической ситуации в Грузии». Из-за массовых беспорядков МИД рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в эту страну ради личной безопасности.

Незадолго до этого в министерстве лишь посоветовали избегать мест массового скопления людей в Грузии.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».