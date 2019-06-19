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Картина дня: отключение света в метро и открытие Банковского моста

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось в подземке и сколько длился ремонт переправы.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало отключение света на станции метро «Невский проспект». Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (08:30), «Невские новости» и «Деловой Петербург» (08:55).

Свет пропал утром 19 июня. Инцидент произошел примерно в 07:50.

По данным руководства метрополитена, случай связан с просадкой напряжения. Она длилась коло четырех минут.

Пока света не было, пассажирам приходилось перемещаться по платформе в темноте. Они подсвечивали себе путь фонариками в телефонах.

Второй темой, по версии «Монитора», стало открытие Банковского моста в Петербурге. Первыми об этом рассказали «Невские новости» (13:20), Regnum (13:50) и «Аргументы и факты в Петербурге» (14:25).

Переправу через канал Грибоедова ремонтировали с осени 2018 года. Для этого мост полностью демонтировали, в том числе грифонов.

Реставраторы вернули переправе исторический цвет. Скульптуры грифонов защитили антивандальным покрытием. Работы проводило ЗАО «Пилон».

Третьей темой, по данным «Монитора», стало изменение графика разводки Троицкого моста. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (10:25), «Деловой Петербург» (13:20) и «Фонтанка» (14:20).

В связи с проведением «Алых парусов» мост будет разведен значительно дольше, чем обычно. Его закроют с 21:00 19 июня до 06:00 20 июня и с 21:00 20 июня до 06:00 21 июня.

Ранее переправа на время стала односторонней. Проехать по мосту можно только с Петроградской стороны в Центральный район.

«Алые паруса» пройдут в ночь с 23 на 24 июня.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».

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