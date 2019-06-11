МВД прекратило уголовное дело журналиста Голунова

Журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, освободили от ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева.

Решение прекратить уголовное дело в отношении Голунова связано с недоказанностью его участия в совершении преступления. С журналиста сняты все обвинения, его освободят из-под домашнего ареста в течение дня. «Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», – сказал министр внутренних дел.

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Колокольцев отметил, что полицейские, задержавшие журналиста, не были уволены. Их отстранили от работы. Помимо этого, глава МВД собирается ходатайствовать перед президентом России об увольнении начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, однако его коллеги уверены в невиновности журналиста и объясняют уголовное дело его профессиональной деятельностью. При этом полиция, по словам защиты, неоднократно нарушила закон по отношению к Голунову. В поддержу расследователя выступали его коллеги и известные личности.

Главную информацию о деле журналиста, который занимался расследованием коррупции, можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».