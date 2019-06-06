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Картина дня: ПМЭФ и новый нападающий СКА

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© Фото: Instagram / @forumspbru

Темы дня

Сколько соглашений хочет подписать Смольный и кто будет выступать за петербургскую хоккейную команду.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало открытие Петербургского международного экономического форума.

Одно из главных деловых событий Северной столицы и России проходит в 23-й раз. Площадкой мероприятия стал «Экспофорум».

Власти Петербурга планируют подписать два с половиной десятка соглашений. Их общая сумма должна составить примерно 1290 млрд рублей, сказал на открытии форума врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Второй темой, по данным «Монитора», стало выдвижение Бориса Вишневского на выборы губернатора Петербурга. Первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (5 мая в 21:30), Regnum (13:05) и «Аргументы и факты в Петербурге» (13:25).

Депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» был выбран на праймериз. За него проголосовали 65% человек.

Сейчас Вишневский планирует начать сбор подписей, чтобы пройти муниципальный фильтр. Депутат стал 15-м кандидатом.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал контракт СКА с нападающим Йори Лехтеря. Оперативнее всех об этом написали Regnum (11:50), «Деловой Петербург» и «Фонтанка» (11:55).

Бронзовый призер Олимпиады и серебряный призер чемпионата мира будет выступать в петербургском клубе до конца сезона 2019/20.

Форвард 1987 года рождения играл в «Йокерите», «Локомотиве», «Сибири», «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфии». В 2018 году он стал фигурантом дела о торговле наркотиками, за что получил четыре месяца условном с испытательным сроком до ноября 2021 года.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

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