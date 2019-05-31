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Картина дня: дата выборов губернатора Петербурга и ДТП с каретой

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© Фото: Instagram / @best_butterfly_kirov

Темы дня

Когда пройдет голосование и что случилось в центре Северной столицы.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало утверждение даты выборов губернатора Петербурга.

Депутаты Законодательного собрания назначили выборы на единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

«Выборы 8 сентября будут очень важными, по-настоящему судьбоносными. Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга. От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед», – сказал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Ранее о своем участии в выборах заявили врио губернатора Петербурга Александр Беглов, член КПРФ и народный артист РФ Владимир Бортко и депутат «Яблока» Борис Вишневский. Также о губернаторских амбициях заявляли активист Красимир Врански, бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов и экс-глава петербургского «Яблока» Михаил Амосов.

Второй темой, согласно «Монитору», стало прибытие патриарха Кирилла на освящение Воскресенского собора в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (10:15), «Фонтанка» (11:00) и «Вести в Петербурге» (12:40).

В Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви заявили, что митрополит Варсонофий подарил патриарху икону Божией Матери «Всех скорбящих радость». В свою очередь патриарх передал храму образ Владимирской иконы Божией матери.

Воскресенский собор Новодевичьего монастыря на Московском проспекте был построен в середине XIX века. В советские годы храм был разграблен. Его реставрировали с начала 2000-х годов.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало ДТП с каретой в центре Петербурга. Быстрее всех об этом написали «Аргументы и факты в Петербурге» (16:40).

Инцидент случился на Университетской набережной 31 мая. По словам очевидцев, у кареты, запряженной лошадьми, отварилось колесо.

Транспорт сломался по дорогу в сторону площади Трезини у здания Академии художеств. Никто не пострадал.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Фонтанка», «Невские новости», «Деловой Петербург».

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