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Картина дня: 316-летие Петербурга и парад «Зенита»

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© Фото: Instagram / @_jul_lka_

Темы дня

Что прошло в Северной столице в честь Дня города и что случилось при строительстве трассы в Ленобласти.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало 316-летие Петербурга.

Масштабные гуляния в честь Дня города состоялись в воскресенье, 26 мая. В центре Северной столицы прошли парады, фестивали и концерты, в том числе масштабное шоу «Классика на Дворцовой». На следующий день, когда отмечается день основания Петербурга, прошли различные официальные мероприятия.

Власти возложили цветы к памятнику Петру I. В церемонии участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

В честь праздника по Адмиралтейской набережной прошла рота Почетного караула Западного военного округа.

Второй темой, по данным «Монитора», стала победа «Зенита» над «Енисеем» в последнем туре Российской Премьер-лиги. Первыми об этом написали «Фонтанка» (26 мая в 16:05), «Деловой Петербург» (126 мая в 16:10) и «Невские новости» (26 мая в 16:35).

Сине-бело-голубые выиграли со счетом 4:1. Голы у петербургской команды забил Азмун, Ерохин и Дриусси, который оформил дубль.

После матча «Зенит» устроил чемпионский парад по каналам и улицам Петербурга. Таким образом игроки отметили пятую победу в Чемпионате России.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало обрушение трибун при строительстве гоночной трассы под Петербургом. Оперативнее всех об этом сообщили 47news (13:30), «Фонтанка» (13:35) и «Невские новости» (15:50).

ЧП на объекте «Игора Драйв» случилось днем 27 мая. По официальным данным, пострадали сечь человек, рабочих из Средней Азии.

Следователи намерены возбудить уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Фонтанка», «Невские новости», «Деловой Петербург».

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