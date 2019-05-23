Картина дня: памятник Гранину, Суперкубок России по футболу и заявка на Евро-2020

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал выбор памятника Даниилу Гранину в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:35), «Аргументы и факты в Петербурге» (11:00) и «Фонтанка» (14:20).

Члены жюри выбрали три проекта. При этом дочь писателя Марина Чернышева заявила, что все варианты требуют доработки. Она отметила, что больше всего понравилась скульптура в сидячей позе.

Все варианты были поддержаны единогласно членами жюри. Еше один вариант поддержал министр культуры Владимир Мединский. Окончательную версию выберут после доработки макетов.

В 2019 году отмечается 100-летия со дня рождения Даниила Гранина. Блокадный писатель и почетный гражданин Петербурга скончался в 2017 году.

Второй темой, согласно «Монитору», стала анонс матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом». Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (21 мая в 21:20) и «Невские новости» (21 мая в 21:35).

Московский клуб вечером 22 мая стал обладателем Кубка России. В финале «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.

Матч за Суперкубок состоится 6 июля. Поединок с «Зенитом», победителем Чемпионата России, станет первым матчем сезона 2019/20.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало попадание трех игроков «Зенита» в заявку сборной России на матчи отборочного этапа Евро-2020. Раньше всех об этом сообщили 47news, «Фонтанка» (12:20) и «Деловой Петербург» (12:35).

За национальную команду будут выступать Артем Дзюба, Андрей Лунев и Магомед Оздоев. Всего в заявку внесли 30 футболистов.

Сборная России сыграет против Сан-Марино 8 июня. Встреча пройдет в Саранске. Через три дня команда сразится со сборной Кипра в Нижнем Новгороде.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».