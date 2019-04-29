Картина дня: сокращение военных расходов России и проверка голосования на «Голос. Дети»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало сокращение военных расходов России. Первыми об этом написали «Невские новости» (05:45), «Деловой Петербург» (08:30) и «Фонтанка» (08:45).

В исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира сказано, что военные расходы составили 61,4 млрд долларов в 2018 году. За год они сократились на 3,5%.

Россия заняла в рейтинге шестое место. Траты на оборону сокращаются четвертый год подряд.

Лидером списка стали США (649 млрд долларов). Китай, занявший второе место, потратил 250 млрд долларов.

Второй темой, по версии «Монитора», стала проверка результатов голосования шоу «Голос. Дети». Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:35), «Деловой Петербург» (10:50) и «Невские новости» (13:35).

Первый канал проводит проверку голосования в финале шоу на предмет возможных нарушений из-за аномальной активности. Победителем проекта стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56,5% голосов.

Точность подсчета голосов будет проверять компания Group-IB, официальный партнер Интерпола. Она специализируется на расследованиях киберпреступлений.

«И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», – сказал глава Первого канала Константин Эрнст.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал запуск велопроката в Петербурге. Быстрее всех об этом написали «Фонтанка» (15:30) и «Деловой Петербург» (17:35).

К 1 мая в городе откроется 10-12 станций велопроката. Позднее числа станций будет увеличено до 50.

Всего летом пользоваться прокатом одновременно смогут 300 человек. Отмечается, что речь идет об оборудовании, которое использовалось в прошлом году.

Самыми оперативными СМИ стали «Фонтанка», «Невские новости» и «Деловой Петербург».