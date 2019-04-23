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Картина дня: участие Амосова в выборах губернатора Петербурга и встреча Путина с Ким Чен Ыном

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© Фото: vk.com/m_amosov

Темы дня

Сколько депутату нужно собрать подписей и когда пообщаются лидеры двух стран.

Главной темой, по версии «Монитора», стало намерение депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Амосова участвовать в выборах губернатора Северной столицы. Первыми об этом написали «Невские новости» (12:25), Regnum (13:10) и «Фонтанка» (13:20).

Парламентарий заявил, что заручился поддержкой партии «Движение демократического обновления», которую он возглавляет. Амосов планирует идти на выборы как самовыдвиженец.

Депутат подчеркнул, что ему нужно собрать 77 тыс. подписей петербуржцев, чтобы затем попытать пройти муниципальный фильтр, то есть получить подписи муниципальных депутатов.

Амосов уже баллотировался на пост губернатора Петербурга в 2003 году. Политику удалось набрать 7,6% голосов.

Второй темой, по данным «Монитора», стали дата и формат встречи президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Оперативнее всех об этом сообщил «Деловой Петербург» (16:25).

Лидеры двух стран встретятся во Владивостоке. Путин пообщается с лидером Северной Кореи 25 апреля.

Ким Чен Ын, возглавивший страну в 2011 году, еще ни разу не встречался с Путиным. Предполагается, что глава КНДР приедет в Россию 24 апреля на бронепоезде, на котором 17 лет назад приезжал его отец Ким Чен Ын.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало увеличение числа жертв терактов на Шри-Ланке.

Власти страны подтвердили гибель 321 человека. Среди погибших есть граждане США, Великобритании и других государств.

Всего на Шри-Ланке случилось девять взрывов. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

По данным властей Шри-Ланки, взрывы могли быть совершены в качестве ответа на теракт в мечети Крайстчерч в Новой Зеландии. В результате нападения 15 марта там погибли 49 человек.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

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