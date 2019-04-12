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Картина дня: доходы Путина и Медведева и арест помощника прокурора в Петербурге

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько в 2018 году заработали президент и премьер-министр и в чем обвиняют помощника.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали доходы президента России и других членов правительства. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (18:30), «Невские новости» (18:45) и 47news (19:00).

Глава РФ Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей. Его доход за год сократился на 10 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев получил 9,9 млн рублей, что почти на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

Самый большой доход среди членов правительства зафиксирован у вице-премьера и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева – 538 млн рублей. Среди членов администрации президента лидером стал полпред президента в Приволжском федеральном округе и бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров (657 млн рублей).

Второй темой, согласно «Монитору», стало выселение «Главстрой-СПб» из зданий Апраксина двора. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (13:50), «Невские новости» (15:50) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:50).

Судебные приставы освободили и запечатали помещения по Садовой улице, 28-30. Они исполнили решение о выселении строительной компании.

Ранее комитет имущественных отношений Петербурга расторг договор с «Главстрой-СПб». Компания занимала 12 корпусов в Апраксином дворе.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал арест помощника прокурора петербургского метро по обвинению во взятке. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (12:35), «Деловой Петербург» (12:40) и «Фонтанка» (12:55).

Следствие считает, что Григорий Боровко получил взятку в 300 тыс. рублей за непривлечение некоего бизнесмена к ответственности из-за нарушений в предпринимательской деятельности в метро.

Обвиняемый просил отправить его под домашний арест, но суд выбрал арест в следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос об увольнении Боровко.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Regnum, «Невские новости» и «Фонтанка».

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