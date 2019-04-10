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Картина дня: достойная зарплата в России и туристический сбор в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

Темы дня

Сколько хотят получать россияне, как изменится ситуация с полигоном «Красный Бор» и какой сбор хотят ввести для иностранцев.

Главной темой дня, согласно «Монитора», стал размер зарплаты, которую хотят получать россияне для комфортной жизни. Первыми об этом написали 47news (09:10).

По данным опроса Финансового университета при правительстве РФ, жители России считают достойной зарплату в 66 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила «Российская газета».

Жители Москвы хотят получать по 100 тыс. рублей, петербуржцы пожелал 91 тыс. рублей в месяц.

Почти половина респондентов заявила, что никогда не достигнет желаемой зарплаты. Около четверти опрошенных отметили, что уже добились достойного уровня дохода.

Второй темой, по версии «Монитора», стали слова президента России Владимира Путина о передаче полигона «Красный Бор» в ведение федеральных властей. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (16:15), «Невские новости» (16:30) и 47news (16:35).

Путин отметил, что у Смольного нет возможностей решить проблему мусорного полигона самостоятельно. Москва окажет помощь в этом вопросе.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что по договоренности с Минприроды полигон передадут на баланс в государственную казну по программе «Чистая страна». Планируется, что ситуацию с «Красным Бором» решат за 60 лет.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало намерение ввести туристический сбор для иностранцев в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (15:55), «Фонтанка» (16:05) и Regnum (16:50).

Беглов рассказал Путину о намерении ввести суточный сбор в размере 100 рублей. Деньги планируется направлять на реставрацию исторических зданий. Всего в программу городского наследия вписано более тысячи домов.

Президент России отметил, что не имеет ничего против инициативы. Он предложил доработать проект.

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