Картина дня: пожар на заводе в Петербурге и смерть Георгия Данелии

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал пожар на заводе «Красная нить» в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (19:25), «Деловой Петербург» (19:40) и «Фонтанка» (20:25).

Сильный пожар на Гельсингфорской улице начался вечером 3 апреля. Его тушили почти сто сотрудников МЧС.

Справиться с огнем удалось примерно в 4 часа утра 4 апреля. В результате происшествия никто не пострадал.

Второй темой, согласно «Монитору», стала смерть режиссера Георгия Данелии. Первыми об этом написали Shuum.ru (14:55), «Деловой Петербург» и «Фонтанка» (15:00).

Автор «Кин-дза-дза!» и «Мимино» умер на 89-м году жизни. Причиной смерти режиссера стала остановка сердца, сообщила его супруга.

В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких. Позднее его ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Данелия был лауреатом кинофестивалей в Москве, Сочи, Каннах, Берлине и Венеции. Также режиссер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней и званием народного артиста СССР.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал арест главы Евпатории. Оперативнее всех об это сообщил «Деловой Петербург» (19:55).

Андрея Филонова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Его арестовали на один месяц и 28 суток.

Филонова задержали 3 апреля. Силовики провели обыски в его доме и в администрации города.

По версии следователей, Филонов противозаконно сдали в аренду по заниженной стоимости. Ущерб бюджету оценили в 35 млн рублей. Глава Евпатории вину не признает.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».