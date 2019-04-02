Картина дня: взрыв в академии имени Можайского и суд по делу о теракте в Петербурге

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал взрыв в академии им. Можайского в Петербурге. СМИ освящали это событие на протяжении всего дня.

Днем 2 апреля в здании на Ждановской улице взорвался некий «безоболочный предмет». В результате происшествия пострадали, по разным данным, три или четыре человека, один из которых впал в кому. Из-за взрыва здание академии частично пострадало.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время устанавливаются все подробности взрыва.

Второй темой, согласно «Монитору», стал суд по делу о теракте в метро Петербурга. Оперативнее всех об этом написали Regnum (10:50), «Невские новости» (11:10) и «Вести в Петербурге» (12:00).

Обвиняемыми по делу проходят 11 человек. Им вменяют в вину участие в террористическом сообществе, теракте, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств.

Все подсудимые отказались признать вину. В частности, Акрам и Аброр Азимовы заявили, что перед задержанием их якобы пытали сотрудники ФСБ.

Теракт в петербургском метро случился 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибли 15 человек, а также предполагаемый террорист-смертник.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал развод четырех мостов в Петербурге в ночь на 3 апреля. Первыми об этом написали «Невские новости» (13:00).

Для подготовки к новому сезону навигации в Северной столице разведут Володарский, Большеохтинский, Троицкий и Биржевой мосты.

Первая переправа будет недоступна с 02:00 до 05:45, вторая – с 02:00 до 05:00, третья – с 01:20 до 04:50, четвертая – с 02:00 до 04:55.

В пресс-службе «Мостотреста» отмечают, что сезон навигации начнется 10 апреля.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».