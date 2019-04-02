  • 3 Апрель 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.3457  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 73.4641  
Нефть($) 02.04.2019 69.40 +0.33
Нефть(p) 02.04.2019 4586.77 +28.76

Картина дня: взрыв в академии имени Можайского и суд по делу о теракте в Петербурге

Автор:


© Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Темы дня

Что случилось в одном из старейших вузов России и что говорят подсудимые.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал взрыв в академии им. Можайского в Петербурге. СМИ освящали это событие на протяжении всего дня.

Днем 2 апреля в здании на Ждановской улице взорвался некий «безоболочный предмет». В результате происшествия пострадали, по разным данным, три или четыре человека, один из которых впал в кому. Из-за взрыва здание академии частично пострадало.

Читайте также:

Взрыв в академии имени Можайского в Петербурге: главное о ЧП

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время устанавливаются все подробности взрыва.

Второй темой, согласно «Монитору», стал суд по делу о теракте в метро Петербурга. Оперативнее всех об этом написали Regnum (10:50), «Невские новости» (11:10) и «Вести в Петербурге» (12:00).

Обвиняемыми по делу проходят 11 человек. Им вменяют в вину участие в террористическом сообществе, теракте, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств.

Все подсудимые отказались признать вину. В частности, Акрам и Аброр Азимовы заявили, что перед задержанием их якобы пытали сотрудники ФСБ.

Теракт в петербургском метро случился 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибли 15 человек, а также предполагаемый террорист-смертник.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал развод четырех мостов в Петербурге в ночь на 3 апреля. Первыми об этом написали «Невские новости» (13:00).

Для подготовки к новому сезону навигации в Северной столице разведут Володарский, Большеохтинский, Троицкий и Биржевой мосты.

Первая переправа будет недоступна с 02:00 до 05:45, вторая – с 02:00 до 05:00, третья – с 01:20 до 04:50, четвертая – с 02:00 до 04:55.

В пресс-службе «Мостотреста» отмечают, что сезон навигации начнется 10 апреля.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Где найти рамэн в Петербурге: шесть мест со вкусным японским супом

    Рамэн (или рамен) придумали в Китае, но само блюдо одновременно принадлежит еще японской и корейской кухне. В каждой стране у него свое название. В России популярным он стал пару лет назад – тогда в Петербурге открылось сразу несколько заведений, специализирующихся на супе. Шумиха вокруг рамэна приутихла, некоторые места закрылись (к сожалению), остались самые стойкие и вкусные. «Санкт-Петербург.ру» исследовал некоторые из них.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Первый в России: главные факты о Витебском вокзале

    Что значит «палец императора» в истории вокзала, кто управлял первым паровозом России и другие интересные факты в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Как дешевле, как удобнее: все об общественном транспорте в Петербурге

    Широкая сеть общественного транспорта охватывает не только центральную часть, но и пригороды, а также соседние города. «Санкт-Петербург.ру» составил полный список всех видов общественного транспорта Северной столицы и разобрался, как он устроен.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.04.19
    Новый магазин натуральной косметики и товаров для здоровья открылся в Петербурге
    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов
    21.03.19
    Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания
    21.03.19
    Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов
    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram