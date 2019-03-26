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Картина дня: гибель ребенка, провалившегося под лед Невы, и Кержаков на Евро-2020

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© Фото: Instagram / @etomatov

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Что произошло в Невском районе и как бывший нападающий сборной России по футболу будет связан с крупным турниром.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала гибель ребенка, который провалился под лед на Неве.

Инцидент с ребенком случился 25 марта напротив дома 131 по проспекту Обуховской обороны. Четвероклассник вместе с другим школьником вышли на лед, один из них утонул, а второй был спасен.

Тело ребенка искали больше суток несколько десятков сотрудников МЧС. По данным на вечер 26 марта, поиски остаются безрезультативными.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства собираются установить причины и условия смерти ребенка, а также дать «принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику несчастных случаев с несовершеннолетними».

Второй новостью, по данным «Монитора», стали доходы «Зенита» на продаже билетов и абонементов. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка», (11:10), «Невские новости» (12:10) и Shuum.ru (12:25).

В сезоне 2017/18 клуб заработал на билетной и абонементной программах 14 млн евро. Об этом президент «Зенита» Александр Медведев рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель «Барселоны» в этом плане, то, хотя бы, концептуально сделать что-то похожее», – отметил он.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало назначение Александра Кержакова послом Петербурга на Чемпионате Европы по футболу 2020 года. Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (12:55), «Фонтанка» (13:10) и «Невские новости» (13:45).

Лучший бомбардир в истории сборной России будет представлять турнир Северную столицу вместе с бывшим коллегой по «Зениту» Андреем Аршавиным. В пресс-службе УЕФА отметили, что Кержаков сможет «вдохновлять болельщиков смотреть матчи Евро-2020, популяризировать футбол среди молодежи, участвовать в официальных мероприятиях».

Матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге и еще 11 городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Северной столице состоятся четыре матча, в том числе один из четвертьфиналов.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».

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