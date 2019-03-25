Картина дня: увольнение главы жилищного комитета Петербурга и дело «Зимней вишни»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало увольнение главы жилищного комитета Петербурга Владимира Шияна. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:10), «Деловой Петербург» (10:20) и 47news (10:35).

Шияна уволил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В пресс-службе Смольонго отметили, что причиной стали многочисленные нарушения уборки Северной столицы минувшей зимой, а также «неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части» города.

В правительстве Петербурга подчеркнули, что документы о нарушениях направлены в правоохранительные органы.

Исполняющим обязанности главы жилищного комитета стал Василий Осипов. Ранее он был первым заместителем Шияна.

Второй темой, по данным «Монитора», стало задержание бывшего гендиректора компании, владевшей сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». Быстрее всех об этом рассказали 47news (01:35), «Невские новости» (06:30) и «Фонтанка» (08:40).

Вячеслава Вишневского, который в 2018 году скрылся от следствия, задержали в Польше. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Вишневский подозревается в даче взятки в размере 7 млн рублей, которую он заплатил, чтобы скрыть незаконные действия при реконструкции «Зимней вишни». Бизнесмен – 15-й фигурант ряда уголовных дел о крупном пожаре.

Трагедия в «Зимней вишни» случилась 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали очередные эвакуации в Петербурге. Первыми об этом сообщили «Вести в Петербурге» (13:00) и «Деловой Петербург» (16:55).

Днем 25 марта выводили посетителей и служащих торговых центров «Континент». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Всего эвакуация коснулась трех ТЦ. Опасные предметы в комплексах не были обнаружены.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».