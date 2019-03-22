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Картина дня: ДТП с 21 автомобилем на Ушаковской развязке и ремонт станций метро Петербурга

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Когда случились массовые аварии и какие станции будут ремонтировать в 2020 году.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали массовые ДТП на Ушаковской развязке с участием двух десятков машин. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (07:20), «Фонтанка» (09:00) и «Деловой Петербург» (10:35).

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в половину седьмого часа утра 22 марта случилось шесть аварий. Из-за ДТП возникла крупная пробка, движение было полностью восстановлено через три часа.

В результате аварий пострадала 21 машина. Водители связали сложную обстановку с гололедицей.

Второй темой, согласно «Монитору», стала дата ремонта станций метро «Маяковская» и «Московская». Первыми об этом рассказали «Невские новости» (12:30), Regnum (12:50) и «Деловой Петербург» (13:35).

Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил, что работы на двух станциях начнутся в 2020 году. Также планируется ремонт «Технологического института».

Специалисты займутся «Маяковской» в январе 2020 года, а «Московской» – в период с апреля по июнь. Гарюгин отметил, что на станциях есть несколько входов, поэтому их работа не будет приостановлена.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала дата открытия «Академической». Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (09:45), «Аргументы и факты в Петербурге» (11:45) и «Вести в Петербурге» (12:50).

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал ремонтируемую станцию. «Академическую» закрыли в июле 2018 года.

Беглов отметил, что станция должна быть запущена к 1 июля. «Нельзя дольше необходимого создавать трудности для людей. Как раз начинается прием документов в вузы, здесь рядом находится Политех. Строители пообещали завершить все работы в срок», – добавил он.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и 47news.

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