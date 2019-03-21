Картина дня: новый глава петербургского комитета по печати и похороны Началовой

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало назначение нового главы комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (14:35), «Деловой Петербург» и «Фонтанка» (14:45).

Руководителем ведомства стал Владимир Рябовол, который ранее был советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова. До этого Рябовол на протяжении 23 лет работал начальником северо-западного представительства рекламной компании Russ Outdoor.

Бывшего главу комитета по печати Сергея Серезлеева уволили после проверки ведомтсва, в ходе которой было выявлено несколько сотен нарушений.

Второй темой, по версии «Монитора», стали похороны певицы Юлии Началовой. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (14:30), «Деловой Петербург» (15:00) и «Невские новости» (16:15).

Проститься со знаменитостью в Траурном зале Троекуровского кладбища пришли несколько сотен человек, в том числе звезды шоу-бизнеса. Певец Сергей Лазарев назвал Началову «русской Мэрайей Кэри».

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти, по словам отца певицы, стал абсцесс.

Третьей новостью, согласно «Монитору», стала отставка губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Быстрее всех об этом написали «Деловой Петербург» (10:05), Shuum.ru и «Фонтанка» (10:20).

Ковтун попросила о досрочной отставке президента России Владимира Путина. Ее полномочия, начавшиеся в 2012 году, истекали в 2019 году.

Новым главой Мурманской области стал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Его назначил Путин.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и 47news.