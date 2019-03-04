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Картина дня: глава петербургской полиции и смерть вокалиста The Prodigy

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© Фото: мвд.рф

Темы дня

Кто представил Романа Плугина петербургской полиции и из-за чего умер Кит Флинт.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало представление нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти министров внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Первыми об этом написали «Фонтанка» (13:05), Regnum (13:10) и АБН (13:50).

Колокольцев представил личному составу генерал-майора полиции Романа Плугина, который возглавил петербургское управление МВД России по назначению президента РФ Владимира Путина.

«Санкт-Петербург является мировым культурным центром, который ежегодно посещают миллионы туристов. Крайне важно, чтобы они, равно, как и местные жители, чувствовали себя в полной безопасности на улицах и в других общественных местах», – сказал Колокольцев.

Второй темой, по данным «Монитора», стала грядущая реставрация картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (12:25), Regnum (14:05), «Деловой Петербург» (14:05).

Знаменитое полотно, которое повредилось во время похищения из Третьяковской галереи в конце января, вернули в Русский музей. Руководство учреждения планирует отреставрировать картину, когда завершится выставка.

«Ай-Петри. Крым» демонстрировали в Москве в рамках выставки работ Куинджи. Ее украли днем 27 января, подозреваемого задержали на следующий день. Картину вернули в экспозицию 1 февраля.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (14:30), «Деловой Петербург» (14:35).

Музыканта нашли мертвым в его доме в Великобритании. По словам полицейских, прибывших по вызову соседей, следов насильственной смерти не было обнаружено.

Коллеги Флинта рассказали в Instagram, что артист покончил с собой. Вокалисту было 49 лет.

Группа The Prodigy – одна из самых известных британских электронных групп 1990-х годов. Коллектив прославился энергичной и агрессивной музыкой, а также необычным поведением Флинта на сцене. The Prodigy неоднократно выступали в России.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Аргументы и факты в Петербурге» и Regnum.

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