Картина дня: песня про «бомбардировку США» и смерть поэта Горбовского

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало исполнение в Исаакиевском соборе песни про «бомбардировку США». Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:05), «Невские новости» (11:25) и «Деловой Петербург» (12:40).

В День защитника Отечества Концертный хор Петербурга исполнил композицию Андрея Козловского, сочиненную в 1980 году. В песне были слова «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон» и «Ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

В пресс-службе музея подчеркнули, что исполнение неоднозначной композиции не было согласовано с руководством. Сам автор песни отметил, что композиция была шуточной и она никак не связана с нынешней политической ситуацией в мире.

Второй темой, по данным «Монитора», стало назначение Ирины Ган на пост главы аппарата губернатора Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (15:20), «Деловой Петербург» (15:45) и Regnum (16:05).

В прошлом Ган занимала пост советника главы города по взаимодействию со СМИ. Ее заместителями стали Ирина Щербак и Маргарита Тальнишних.

Ранее главой аппарата губернатора была Любовь Совершаева. В январе 2019 года она стала вице-губернатором по внутренней политике – руководителем администрации губернатор.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть поэта Глеба Горбовского. Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (15:00) и Regnum (15:40).

Поэт и писатель из Северной столицы скончался на 88-м году жизни. Стихи он сочинял с 16 лет.

Горбовский был лауреатом Новой Пушкинской премии и Царскосельской художественной премии. Он также прославился созданием либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, «Невские новости» и АБН.