  • 27 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.2090  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.0148  
Нефть($) 26.02.2019 65.39 +1.11
Нефть(p) 26.02.2019 4321.74 +79.83

Картина дня: песня про «бомбардировку США» и смерть поэта Горбовского

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Когда исполнили неоднозначную композицию и сколько было лет знаменитому автору.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало исполнение в Исаакиевском соборе песни про «бомбардировку США». Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:05), «Невские новости» (11:25) и «Деловой Петербург» (12:40).

В День защитника Отечества Концертный хор Петербурга исполнил композицию Андрея Козловского, сочиненную в 1980 году. В песне были слова «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон» и «Ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

В пресс-службе музея подчеркнули, что исполнение неоднозначной композиции не было согласовано с руководством. Сам автор песни отметил, что композиция была шуточной и она никак не связана с нынешней политической ситуацией в мире.

Второй темой, по данным «Монитора», стало назначение Ирины Ган на пост главы аппарата губернатора Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (15:20), «Деловой Петербург» (15:45) и Regnum (16:05).

В прошлом Ган занимала пост советника главы города по взаимодействию со СМИ. Ее заместителями стали Ирина Щербак и Маргарита Тальнишних.

Ранее главой аппарата губернатора была Любовь Совершаева. В январе 2019 года она стала вице-губернатором по внутренней политике – руководителем администрации губернатор.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть поэта Глеба Горбовского. Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (15:00) и Regnum (15:40).

Поэт и писатель из Северной столицы скончался на 88-м году жизни. Стихи он сочинял с 16 лет.

Горбовский был лауреатом Новой Пушкинской премии и Царскосельской художественной премии. Он также прославился созданием либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, «Невские новости» и АБН.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram