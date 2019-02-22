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Картина дня: честные выборы в Петербурге и соперник «Зенита» в Лиге Европы

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© Фото: Instagram / @vitaliy.karpovich

Темы дня

Что пообещал врио губернатора Петербурга и с кем сыграют сине-бело-голубые.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало обещание врио губернатора Петербурга Александра Беглова провести честные выборы в Северной столице. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (11:05), АБН (12:25) и «Аргументы и факты в Петербурге» (12:50).

По словам Беглова, выражение «грязные выборы» относительно Петербурга должно быь забыто. Он рассказал, что будет ужесточен контроль за избирательной компанией.

«Мы создадим все условия, чтобы все, кто хочет принять участие в выборах, как муниципальных, так и губернаторских, пусть приезжают и участвуют. А выбор сделают наши жители», – сказал Беглов.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в Северной столице 9 сентября 2019 года.

Второй темой, по версии «Монитора», стал соперник «Зенита» в 1/8 Лиги Европы. Быстрее всех об этом написали «Фонтанка» (15:20) и «Деловой Петербург» (15:45).

Петербургская команды сыграет с испанским «Вильярреалом». Домашний матч пройдет 7 марта, ответная встреча – 14 марта.

В четверг, 21 февраля «Зенит» обыграл в 1/16 финала турнира турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал разбор частей сгоревшего гипермаркета «Лента» на Обводном канале. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (21 февраля в 19:10), Gazeta.SPb (21 февраля 22:35) и «Невские новости» (01:15).

Специалисты приступили к работе 21 февраля. В разборе завалов используется спецтехника.

Компания планирует построить на месте сгоревшего магазина новый супермаркет. Ожидается, что он будет готов примерно через год.

Пожар в «Ленте» на Обводном случился 10 ноября. В результате происшествия никто не пострадал, но магазин был полностью разрушен.

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