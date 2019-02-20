Картина дня: очередные эвакуации в Петербурге и послание Путина Федеральному собранию

Главной темой дня, согласно «Монитору», стали очередные массовые эвакуации из-за анонимных звонков о заминировании. В частности, сегодня выводили людей из здания «Невской ратуши», где работают петербургские чиновники.

В среду, 20 февраля эвакуировали Технологический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, здания Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Помимо этого, «заминирования» коснулись Железнодорожной поликлиники, перинатального центра им. Алмазова и других зданий.

Сообщения от анонимов поступают на протяжении пяти дней. За это время эвакуировали больше 100 тыс. человек.

Второй темой, по данным «Монитора», стало послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Петербургские СМИ писали об этом на протяжении всего дня.

Глава России заявил, что необходимо удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами, расширить льготы по ипотеке для семей с детьми и добиться возобновления естественного прироста населения к 2024 году.

Также Путин сказал, что нужно навести порядок на рынке микрокредитования, направить на борьбу с онкологическими заболеваниями не менее 1 трлн рублей в ближайшие шесть лет, закрыть и рекультивировать 30 крупных городских свалок.

Помимо этого, президент отметил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Москва будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал пожар в здании «Бутылка» на острове Новая Голландия. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (18:45), АБН (18:50) и Gazeta.SPb (18:55).

Пожар начался в ресторане Ferma Burger. Очевидцы в социальных сетях отметили, что сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия вместе со скорой.

Огонь удалось быстро потушить. Было эвакуировано несколько десятков человек, никто не пострадал.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Regnum и ДП.