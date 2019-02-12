Картина дня: уголовное дело из-за падения наледи и поврежденные экспонаты Русского музея

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало уголовное дело, которое в Петербурге возбудили после падения наледи на девятилетнюю девочку. Первыми об этом написали Gazeta.SPb (09:00), «Невские новости» (09:50) и «Деловой Петербург» (10:05).

Инцидент со школьницей произошел 9 февраля на Загородном проспекте. Наледь упала с крыши дома №17. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время устанавливаются личности людей, причастных к происшествию.

Второй темой, согласно «Монитору», стали поврежденные из-за протечки экспонаты Русского музея. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (12:25), «Невские новости» (12:30) и Regnum (14:10).

В фондах музея пострадали картина и икона – «Портрет Александра II» Ф. Рейхерта и «Чудеса Богородицы тихвинской» XVII века. После обнаружения протечки был созван реставрационный совет, а также проведены процедуры, чтобы уберечь картины от серьезных повреждений.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало требование Смольного снести террасу дома у Марсова поля. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (16:35), Gazeta.SPb (17:55) и «Фонтанка» (19:05).

Претензии у комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры возникли к дому No4А, который находится в Аптекарском переулке. На крыше исторического здания была мансарда с дымоходами. Ее дополнили террасой, а дымоходы были снесены.

Комитет направил в суд иск, требуя восстановить внешний облик здания. Нарушитель будет привлечен к ответственности.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Gazeta.SPb.