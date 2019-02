Картина дня: увольнение пресс-секретаря Смольного и Лазарев на «Евровидении»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало увольнение главы пресс-службы Смольного Андрея Кибитова. Первыми об этом написали «Фонтанка» (16:10), «Деловой Петербург» (16:25) и «Невские новости» (16:37).

Об отставке Кибитов написал на своей странице в Instagram. «Я принял решение после 15 лет государственной службы – оставить Смольный. Просто потому, что пришла пора менять место своей дислокации в профессии», – заявил он.

Кибитов добавил, что последний день в Смольном будет работать 11 февраля. После этого он перейдет на новую работу.

Второй темой, по версии «Монитора», стало участие Сергея Лазарева в конкурсе «Евровидение-2019». Оперативнее всех об этом сообщили shuum.ru (00:10), «Невские новости» (00:15) и Gazeta.SPb (00:35).

Поп-артист уже второй раз будет представлять Россию на конкурсе. В 2016 году он занял третье место с песней «You Are The Only One».

В 2019 году конкурс состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Планируется, что Лазарев будет исполнять песню авторства Филиппа Киркорова.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал законопроект, разрешающий жарить шашлыки в парках Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (09:50), «Деловой Петербург» (10:50) и АБН (11:27).

Комитет по законодательству поддержал проект закона, который позволяет жарить мясо на специальных городских мангалах. Депутат Денис Четырбок подчеркнул, что изменения нужны, потому что штрафы не останавливают петербуржцев.

«Тысячи людей хорошо осознают, что нарушают закон, но все равно идут жарить шашлыки неподалеку от дома. И это в какой-то степени объяснимо: специально оборудованных мест, разрешенных для разведения огня и приготовления шашлыка, в черте города попросту нет. Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу городских властей с шашлычниками, предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах и скверах», – отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», АБН и Gazeta.SPb.