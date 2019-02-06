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Картина дня: нарушения при уборке снега в Петербурге и иск к Беглову

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© Фото: ГАТИ

Темы дня

Чем остались недовольны инспекторы ГАТИ и за что депутат Резник хочет отсудить у врио губернатора один рубль.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало число нарушений, которые Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила при уборке снега в Петербурге. Быстрее всех об этом написали Regnum (18:35) и «Невские новости» (18:15).

Сотрудники инспекции проверили 359 кровель нежилых зданий федеральных структур и зафиксировали 182 нарушения порядка уборки снега и наледи. В частности, речь идет о доме 1-3 по Кадетской линии, который принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету, и управлению МВД России по Адмиралтейскому району на Советском переулке.

Всего с начала сезона различные объекты осматривали 5,3 тыс. раз. Было выявлено почти 1,5 тыс. нарушений и выдано штрафов на 20 млн рублей.

«Для контроля за состоянием уборки крыш сотрудниками инспекции используется квадрокоптер, позволяющий фиксировать нарушения на крышах зданий, которые невозможно выявить при визуальном осмотре», – добавили в ГАТИ.

Второй темой, по данным «Монитора», стал иск депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (10:25), Regnum (11:20) и «Деловой Петербург» (12:40).

Парламентарий требует признать слова Беглова, прозвучавшие на открытии Музея блокадной медицины, не соответствующими действительности.

В конце января врио губернатора заявил, что Резник, выступая в ЗакСе, сказал, что Ленинград нужно было сдать фашистам во время блокады. Слова Беглова были записаны на аудио.

Резник отметил, что в публичном выступлении не касался темы войны и блокады города. Он требует опубликовать официальное опровержение высказывания Беглова на главной странице сайта правительства Петербурга. Также Резник хочет взыскать с врио губернатора один рубль в качестве компенсации морального вреда.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало обещание Смольного открыть дополнительные пункты обогрева для бездомных. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (5 февраля в 20:15) и «Деловой Петербург» (20:35).

Вице-губернатор Анна Митянина поручила администрациям Калининского и Фрунзенского районов увеличить число соответствующий пунктов. Сейчас там, а также в Василеостровском районе открыты только объекты благотворительной организации «Ночлежка».

«Следует исключить ситуации, когда людей без документов на скорой помощи привозят в такие пункты, при той развернутой сети социальных учреждений, которыми мы управляем», – добавила Митянина.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», АБН и Gazeta.SPb.

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