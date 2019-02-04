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Картина дня: увольнение главы Фрунзенского района из-за уборки снега и подсветка Дворцового моста

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© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Кто сменил главу района, сколько потратят на матчи Евро-2020 в Петербурге и зачем сменили подсветку.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало увольнение главы Фрунзенского района Петербурга Валерия Сапожникова. Первыми об этом написали «Невские новости» (16:05), «Деловой Петербург» (16:10) и Gazeta.SPb (16:15).

Сапожникова отправил в отставку врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который накануне провел качество уборки снега в районе и остался недоволен. В частности, в оперативном штабе по борьбе со снегопадом он увидел только одну уборщицу.

Место главы района занял Константин Серов, который был вице-губернатором с мая 2017 года до 21 января 2019 года. В прошлом он работал руководителем администрации Невского района.

Второй темой, по данным «Монитора», стал бюджет проведения матчей Чемпионата Европы по футболу в Петербурге в 2020 году. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (12:55), «Деловой Петербург» (14:20) и «Невские новости» (14:45).

Из государственной казны на работу оргкомитета Евро-2020 выделят 370 млн рублей. Меньше половины из суммы, 144 млн рублей, потратят на оплату труда, а еще 135 млн рублей – на программу волонтеров турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. В России матчи состоятся только в Петербурге. Северная столица принимает три матча группового этапа и четвертьфинал.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала красная подсветка Дворцового моста. Оперативнее всем об этом сообщили «Невские новости» (11:20), «Деловой Петербург» (11:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (11:40).

Знаменитая переправа сменила цвет в честь Нового года по лунному календарю, который отмечают 5 февраля. Акция стала частью городского фестиваля «Китайский Новый год – веселый праздник весны».

Впервые красную подсветку включили пять лет назад. Новость об этом даже появилась в китайских СМИ.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», АБН и Gazeta.SPb.

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