Картина дня: дебош в самолете, «Мемориал» на Разъезжей и уход Паредеса

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала экстренная посадка самолета, летевшего из Петербурга в Анталью, из-за дебошира. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (14:30), «Невские новости» (14:40) и Gazeta.SPb (14:50).

Мужчина избил во время полета стюардессу днем 29 января. Девушке не понадобилась помощь врачей, однако действий пьяного пассажира хватило для возбуждения уголовного дела.

В отношении 33-летнего дебошира возбудили дело о хулиганстве. Его задержали после экстренной посадке в Сочи.

Второй темой, согласно «Монитору», стало обещание Смольного не выселять правозащитную организацию «Мемориал» из здания на Разъезжей улице. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (16:20), «Невские новости» (16:30) и АБН (16:50).

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что расторжение договора аренды помещения было остановлено, поэтому организация продолжит работать в месте, которое занимает с 1997 года. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Власти Петербурга отказали «Мемориалу» в продлении аренды в конце ноября 2018 года. В следующем месяце правозащитника Наталья Евдокимова попросила президента РФ Владимира Путина разобраться в ситуации. Она отметила, что проблема связана с «мнением правоохранительных органов».

«Я думаю, что правоохранительные органы здесь ни при чем. Это центр и помещение хорошее. Скорее всего, все очень примитивно», – ответил ей тогда Путин, пообещав решить вопрос.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал уход полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ». Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (12:15), «Деловой Петербург» (12:20) и p1spb.ru (12:25).

Аргентинского футболиста официально оформили во французскую команду. Детали сделки не раскрываются, но, по данным СМИ, «Зенит» мог получить около 45 млн евро.

Паредес, купленный в 2017 году у «Ромы» за 23 млн евро, провел за петербургский клуб 61 матч. Он забил десять голов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Деловой Петербург» и АБН.