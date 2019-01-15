  • 15 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 13:22 67.0785  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 13:22 76.7108  
Нефть($) 15.01.2019 59.52 +0.59
Нефть(p) 15.01.2019 3933.78 +44.92

Репетиции парада к юбилею снятия блокады Ленинграда пройдут на Дворцовой 15, 17, 22 и 24 января

Автор:


© Фото: vk.com/maslov_vad

Темы дня

В воскресенье, 27 января, исполнится 75 лет с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Репетиции парада в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдут на Дворцовой площади четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Первая репетиция состоится 15 января в 15:00. На главной площади Петербурга соберутся пешие парадные расчеты.

В четверг, 17 января, на Дворцовой пройдет аналогичная репетиция, а 22 января там организуют тренировки с участием боевой техники. В связи с ограничением движения мероприятие состоится в 21:00.

Генеральную репетицию проведут 24 января. Она начнется в 10:00.

В параде 27 января будут участвовать 2,5 тыс. военнослужащих и 80 единиц боевой техники. «Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", УАЗ, "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо"», – добавили в пресс-службе ЗВО.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 общественных бань Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных парных, где можно отдохнуть и набраться сил в ожидании весны.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram