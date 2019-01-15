Репетиции парада к юбилею снятия блокады Ленинграда пройдут на Дворцовой 15, 17, 22 и 24 января

Репетиции парада в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдут на Дворцовой площади четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Первая репетиция состоится 15 января в 15:00. На главной площади Петербурга соберутся пешие парадные расчеты.

В четверг, 17 января, на Дворцовой пройдет аналогичная репетиция, а 22 января там организуют тренировки с участием боевой техники. В связи с ограничением движения мероприятие состоится в 21:00.

Генеральную репетицию проведут 24 января. Она начнется в 10:00.

В параде 27 января будут участвовать 2,5 тыс. военнослужащих и 80 единиц боевой техники. «Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", УАЗ, "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо"», – добавили в пресс-службе ЗВО.