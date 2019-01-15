Петербург вошел в рейтинг самых комфортных городов мира

Петербург попал в топ-200 наиболее комфортных для проживания городов мира. Список составили эксперты сервиса Numbeo, базы данных об уровне жизни стран.

Северная столица попала на 182-е место рейтинга. Нижний Новгород занял 109-е место, Москва – 191-е, Екатеринбург – 199-е, Новосибирск – 206-е.

Всего в рейтинге оказались 226 города. Лидером стала австралийская Канберра, также в тройку лучших вошли Эйндховен из Нидерландов и Роли из США.

Список составлялся с учетом покупательской способности населения, безопасности, здравоохранения, стоимости жизни, климата, экологии и других параметров.