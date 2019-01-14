Новогодние украшения в Петербурге будут убирать с 15 января

Все новогодние украшения в Петербурге начнут отключать и демонтировать 15 января. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на главу комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.

По его словам, демонтаж займет примерно два месяца. Серезлеев объяснил это большим объемом работ.

Первые украшения будут убирать в Центральном районе. Их почистят, а затем передадут на склады, чтобы использовать в следующий Новый год.

Глава комитета Смольного отметил, что за время праздников власти не получали сообщений о вандализме или воровстве украшений. «Даже если что-то у нас выходило из строя, это происходило из-за специфики погоды», – добавил он.