На улице Черняховского в Петербурге открылся музей «История журналистики и PR»

В Петербурге начал работать музей «История журналистики и PR». Он открылся при факультете социальных технологий Северо-Западного института управления.

Музей на улице Черняховского, 6/10, создал декан факультета Олег Кузин. В прошлом он возглавлял газету «Санкт-Петербургские ведомости».

В коллекцию музея вошли сувениры, фотоаппараты, диктофоны и печатные машинки. Также здесь можно увидеть репринтное издание «Петровских ведомостей» времен Петра Великого и первый номер газеты «Правда».

«Эти экспонаты я собирал 25 лет. Сначала все это было в шутку. Те фигурки, которые можно тут увидеть, постепенно копились на полке главного редактора, а потом я понял, что надо сохранять и другие вещи. Так появились первые пишущие машинки, раритетные издания газет и журналов и т.д.», – передает «Петербургский дневник» слова Кузина.

Вход в музей свободный. Для этого нужно заранее записаться по телефону 335-94-94.