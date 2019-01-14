Смольный: В Петербурге за три года возведут 16 новых велодорожек

В Петербурге до конца 2021 года запустят 16 новых веломаршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Планируется, что общая протяженность дорожек будет достигать 60 км. Половину из маршрутов собираются обустраивать в 2019 году.

Трассы будут проходить от проспекта Культуры до Кантемировской улицы, от улицы Типанова до Софийской улицы, от Бухарестской улицы до Волковского проспекта, от Большого проспекта В.О в районе 6-й и 7-й линий до Шкиперского протока, от Морского проспекта до парка 300-летия Петербурга, по набережной реки Карповки и по Приморскому проспекту.

Помимо этого, еще один маршрут сделают в Ломоносове от Ораниенбаумского проспекта до улицы Федюнинского.