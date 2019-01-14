В декабре солнце светило в Петербурге меньше 90 минут

В Петербурге в декабре 2018 года солнце светило меньше, чем полтора часа. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Продолжительность солнечного сияния составила 1,4 часа. Это примерно равняется 84 минутам.

Практически каждый день в Петербурге шел снег. Объем осадков достиг отметки 35,2 мм, то есть 69% от климатической нормы.

Средняя температура воздуха – 3,2 градуса тепла. По данным синоптиков, это на 1,4 градуса выше, чем обычно.