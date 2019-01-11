В ЗакСе поддержали введение уголовной ответственности за живодерство с 14 лет

В Законодательном собрании Петербурга поддержали поправки, которые вводят уголовную ответственность за живодерство с 14 лет. Соответствующую инициативу одобрили на заседании комитета по законодательству.

В настоящее время уголовная ответственность в большинстве случаев наступает в 16 лет. За убийство, кражу, вандализм и ряд других преступлений она действует с 14 лет.

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«Дернуть Ваську за хвост, ткнуть в голубя палкой, схватить Шарика за шкирку – как только не издеваются над животными многие дети! В большинстве случаев зверушка отделывается небольшим испугом, но бывает и по-другому, когда жестокость человека доводит животное до гибели», – написал в Telegram депутат Денис Четырбок, один из авторов инициативы.

Предложение парламентарии поддержали единогласно. После принятия законопроекта в Заксобрании его направят в Государственную думу.