В ЗакСе поддержали введение уголовной ответственности за живодерство с 14 лет

В Законодательном собрании Петербурга поддержали поправки, которые вводят уголовную ответственность за живодерство с 14 лет. Соответствующую инициативу одобрили на заседании комитета по законодательству.
В настоящее время уголовная ответственность в большинстве случаев наступает в 16 лет. За убийство, кражу, вандализм и ряд других преступлений она действует с 14 лет.
Читайте также:
В ЗакСе предложили возвращать на улицу бездомных собак после стерилизации
«Дернуть Ваську за хвост, ткнуть в голубя палкой, схватить Шарика за шкирку – как только не издеваются над животными многие дети! В большинстве случаев зверушка отделывается небольшим испугом, но бывает и по-другому, когда жестокость человека доводит животное до гибели», – написал в Telegram депутат Денис Четырбок, один из авторов инициативы.
Предложение парламентарии поддержали единогласно. После принятия законопроекта в Заксобрании его направят в Государственную думу.