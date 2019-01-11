В четырех районах Петербурга к 2022 году спрячут под землю электропровода

Красногвардейский, Красносельский, Приморский и Курортный районы станут первыми в Петербурге, где переместят воздушные линии электропередач под землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ленэнерго».

Кабели собираются спрятать от глаз горожан уже к 2022 году. В «Ленэнерго» подчеркнули, что нововведение также повысит надежность линий электропередач.

В компании не уточнили, сколько километров воздушных сетей переведут под землю.

Согласно планам «Ленэнерго», воздушные линии исчезнут в местах массового скопления людей. Речь идет об автостоянках, территориях возле торговых центров и других площадях.