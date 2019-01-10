  • 11 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.9974  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 76.8319  
Нефть($) 10.01.2019 61.69 +0.33
Нефть(p) 10.01.2019 4077.20 +27.98

Картина дня: метро в Петербурге, хакер из «Шалтай-Болтай» и орел с ограды Александровской колонны

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

За сколько хотят построить новые станции, почему хакер вышел на свободу и куда пропал декоративный элемент.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало разрешение на строительство пяти новых станций метро в Петербург. Первыми об этом написали «Фонтанка» (14:15), «Невские новости» (15:50) и Regnum (17:20).

Положительное заключение на основании предпроектной документации выдала Главгосэкспертиза. Речь идет об участке будущей Красносельско-Калининской ветки метро от «Обводного канала-2» до станции «Полюстровский проспект-1».

Планируется, что на строительство потратят около 91 млрд рублей. Показатели могут незначительно измениться после создания проекта.

Новые станции появятся лишь после 2030 года.

В участок новой ветки метро войдут станции «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1».

Второй темой, по версии «Монитора», стал досрочный выход на свободу члена хакерской организации «Шалтай-Болтай». Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (14:40), «Фонтанка» (15:25) и Gazeta.SPb (15:40).

Константину Теплякову ранее выдали положительную характеристику, в связи с чем он вышел из исправительной колонии №5 в Металлострое на год раньше. Его собирались выпустить в декабре 2019 года, по окончании трехлетнего срока.

Организация «Шалтай-Болтай» прославилась взломом электронных ящиков политиков и бизнесменов. В частности, жертвами хакеров стали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало исчезновение двуглавого орла с ограды Александровской колонны. Быстрее всех об этом рассказали «Аргументы и факты в Петербурге» (10:10), АБН (10:20) и «Деловой Петербург» (10:45).

Полицейские обнаружили исчезновение декоративного элемента 9 января по время патрулирования Дворцовой площади. Вскоре они приступили к изучению инцидента.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что орла демонтировали, чтобы отреставрировать его. В настоящее время не сообщается, сколько продлятся работы.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 катков Петербурга под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места в Северной столице, где можно покататься на коньках.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с необычными десертами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где попробовать мороженое с черным чесноком, суп из ягод и меренги, приготовленные в жидком азоте.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram