Картина дня: метро в Петербурге, хакер из «Шалтай-Болтай» и орел с ограды Александровской колонны

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало разрешение на строительство пяти новых станций метро в Петербург. Первыми об этом написали «Фонтанка» (14:15), «Невские новости» (15:50) и Regnum (17:20).

Положительное заключение на основании предпроектной документации выдала Главгосэкспертиза. Речь идет об участке будущей Красносельско-Калининской ветки метро от «Обводного канала-2» до станции «Полюстровский проспект-1».

Планируется, что на строительство потратят около 91 млрд рублей. Показатели могут незначительно измениться после создания проекта.

Новые станции появятся лишь после 2030 года.

В участок новой ветки метро войдут станции «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1».

Второй темой, по версии «Монитора», стал досрочный выход на свободу члена хакерской организации «Шалтай-Болтай». Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (14:40), «Фонтанка» (15:25) и Gazeta.SPb (15:40).

Константину Теплякову ранее выдали положительную характеристику, в связи с чем он вышел из исправительной колонии №5 в Металлострое на год раньше. Его собирались выпустить в декабре 2019 года, по окончании трехлетнего срока.

Организация «Шалтай-Болтай» прославилась взломом электронных ящиков политиков и бизнесменов. В частности, жертвами хакеров стали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало исчезновение двуглавого орла с ограды Александровской колонны. Быстрее всех об этом рассказали «Аргументы и факты в Петербурге» (10:10), АБН (10:20) и «Деловой Петербург» (10:45).

Полицейские обнаружили исчезновение декоративного элемента 9 января по время патрулирования Дворцовой площади. Вскоре они приступили к изучению инцидента.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что орла демонтировали, чтобы отреставрировать его. В настоящее время не сообщается, сколько продлятся работы.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».