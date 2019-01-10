В Петербурге 14 января начнутся продажи «Подорожников» в формате брелока

В петербургском метро с 14 января начнут продавать проездные билеты «Подорожник» в виде брелоков. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения «Организатор перевозок».

Брелок обладает такими же функциями, как и проездной в виде пластиковой карточки. Его главное отличие – компактные размеры и отверстие для крепления.

Всего в продажу поступят 50 тыс. «Подорожников». Купить их можно не только в кассах станций метро, но и в офисах продаж «Организатора перевозок» на улице Рубинштейна, 32, и на площади Ленина, 8.

Цена брелока – 100 рублей, в стоимость не включены деньги на проезд.