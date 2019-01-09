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Петербуржцев предупредили о сильных снегопадах 10 и 11 января

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© Фото: Instagram / @kseniya_crochet

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Водителей просят быть внимательными на дорогах.

В Петербурге и Ленинградской области 10 и 11 января ожидаются метели и снег, что может привести к осложнению ситуации на дорогах. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В четверг, 10 января, снег будет идти в большинстве районов. Температура опустится до -11 градусов, а в отдельных частях региона – до -17 градусов.

На следующий день, 11 января, снег продолжит идти, а температура днем будет находиться в районе -6 градусов. Предполагается, что количество выпавшего снега в пятницу составит 15 см.

Водителей попросили соблюдать безопасную скорость и дистанцию между автомобилями. «Отметим, в расчистке автомобильных дорог и обработке дорожного покрытия противогололедными материалами на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга может быть задействовано 307 единиц специализированной техники», – добавили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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