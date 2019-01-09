Градозащитники: Тележную улицу перекрыли для сноса исторических домов

Петербургские градозащитники заявили, что Тележную улицу в Центральном районе перекрыли для сноса исторических домов. Об этом сообщили в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Проезжую часть перекрыли в районе расселенных домов 21-29. «Как предполагают градозащитники, это сделано на основе рекомендаций технического заключения ООО «Геореконструкция» Алексея Шашкина о якобы тотальной аварийности зданий. Ордер на ограждение выдан на аварийную службу ЖКС №3», – отметили активисты.

Ранее была проведена экспертиза дома, которая показала, что здания возможно отреставрировать, чтобы избежать сноса. При этом градозащитники подчеркнули, что бюджетных средств на демонтаж и проектирование нет, но власти хотят привлечь для этих целей иные источники финансирования.

Дома на Тележной были построены в начала XX века. Они не включены в список памятников культурного наследия.