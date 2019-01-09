В Петербурге начали принимать на переработку новогодние елки

В Петербурге открылись несколько пунктов для сбора новогодних елок. Об этом сообщили представители проекта «Елки, палки и щепа».

До 15 января праздничные деревья принимают на Гражданском проспекте, 104 и 106; Лужской улице, 4; проспекте Просвещения, 84; улице Черкасова, 2.

С 18 по 20 января с 09:00 до 20:00 елку можно отнести по следующим адресам: Заневский проспект, 15; Ленская улица, 8; проспект Энергетиков, 50.

В воскресенье, 20 января, деревья будут ждать с 12:00 до 14:00 на Петергофском шоссе, 27л, а с 14:00 до 17:00 – на Брантовской дороге, 3, и на углу проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.

Организаторы отметили, что собранный материал передробят и направят в качестве подстилки в российский карантинный центр диких животных «Велес».