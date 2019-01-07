Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости и посетил Спасо-Преображенский собор в Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественских гуляниях в Петропавловской крепости в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В 12:00 7 января глава РФ произвел традиционный полуденный выстрел из пушки крепости. Путин сделал это с почетным строителем России Владимиром Бендетом, которому в праздничный день исполнялось 85 лет. Президент поздравил юбиляра и подарил ему ручку.

Путин также встретился с воспитанниками Суворовского военного училища и пообщался с ними. Помимо этого, президент посетил фестиваль ледовых скульптур «Путешествие вокруг света». Он осмотрел экспонаты, а также сфотографировался с детьми, которые пришли на необычную выставку.

В ночь на 7 января Путин отметил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Центральном районе Петербурга. Президент подарил собору, где его крестили, икону «Господь Вседержитель».