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Эрмитаж поменял день бесплатного входа, что стало неожиданностью для сотен стоявших в очереди петербуржцев

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© Фото: Instagram / @valentine_14fev

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На сайте музея еще 3 января была указана старая информация, хотя в соцсетях об изменениях предупредили еще до Нового года.

Сотни петербуржцев и гостей Северной столицы не смогли бесплатно пройти в Эрмитаж 3 января, потому что руководство музея перенесло день свободного посещения с первого четверга каждого месяца на третий четверг.

«Люди в очереди возмущались и не понимали, что происходит. Я подошел к консультанту в центре зала и поинтересовался – бесплатный ли сегодня вход. На что мне, пряча и отводя глаза, женщина раздраженно прошептала, что бесплатный вход осуществляется каждый третий четверг месяца», – передает «Росбалт» слова одного из очевидцев.

Сотрудники Эрмитажа заявили, что сообщение о переносе дня свободного входа указана на сайте музея, однако в разделе «Билеты» была опубликована старая информация. Тем не менее в социальных сетях об изменениях сообщили еще 26 декабря.

В настоящее время на сайте Эрмитажа указаны актуальные данные.

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