Петербуржцев просят отказаться от салютов и машин из-за сильного ветра вечером 3 января

Главное управление МЧС по Петербургу сообщило, что во второй половине четверга, 3 января, ожидаются усиление ветра и метель. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Скорость ветра поднимется до 15 м/с. В связи с этим в МЧС просят горожан не запускать фейерверки.

Погода также осложнит ситуацию на дорогах Северной столицы. Водителям рекомендуют не пользоваться личным транспортом и припарковать автомобили вдали от деревьев.

Температура воздуха поднимется не выше -3 градусов. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 4 января, в Петербурге похолодает до -6 градусов.