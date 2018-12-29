На «Чкаловской» с 9 января по будням будут ограничивать вход из-за ремонта эскалатора

Вход на станцию метро «Чкаловская» в Петербурге ограничат после новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

На станции на протяжении более двух месяцев будут проводить капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим пассажирам придется испытывать временные трудности.

Горожан не будут пускать на «Чкаловскую» по рабочим дням с 18:00 до 18:45 в период с 9 января по 15 марта.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок», – добавили в подземке.