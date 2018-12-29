РЖД: Продажи невозвратных билетов на поезда начнутся 20 января

РЖД введет новую категорию билетов на поезда, которые нельзя будет сдать. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Купить невозвратный билет можно будет с 20 января. Их будут продавать только на поезда дальнего следования в вагонах СВ, купе и с местами для сидения.

«Введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки» — отметили в РЖД.

В компании подчеркнули, что сначала новые билеты будет тестировать на нескольких маршрутах, а затем распространят на большое количество поездов.