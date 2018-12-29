На Казанской площади открыли зарядную станцию для электромобилей

На парковке у Казанского собора начала работать зарядная станция для электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Система работает в любых погодных условиях. Она рассчитана на температуру от -40 до +50 градусов.

Комплекс разработали сотрудник компании «Зарядные станции "Яблочков"», которую основали выпускники Политехнического университета и ЛЭТИ.

«В 2019 году КРТИ будет анализировать статистику использования данной зарядной станции. В случае выявления спроса на ее использование комитетом будет проработана возможность установки зарядных станций на других городских автостоянках, находящихся в ведении СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"», – отметили в Смольном.

В КРТИ добавили, что оставлять электромобили на городских и перехватывающих парковках можно бесплатно.