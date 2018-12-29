ВЦИОМ: Каждый третий россиянин попросил бы у Деда Мороза здоровья себе и всем людям

Больше трети россиян попросили бы у Деда Мороза здоровья себе, своей семье и всем людям в качестве новогоднего подарка. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Про здоровье рассказали 37% респондентов. Чаще всего такой ответ выбирали люди в возрасте от 60 лет и старше.

На второе место в списке желаний россияне поставили мир во всем мире. Этого хочет каждый десятый опрошенный.

Жители России также хотели бы попросить у Деда Мороза материальное благополучие (9%), квартиру или дачу (5%), достойную работу и карьерный рост (5%), процветания и стабильности всем людям (4%).

«Молодые мечтают о деньгах, достойной и интересной работе, средние поколения – о зарплате и карьере, о квартире, даче, машине и семейном благополучии, а старшие – о здоровье и мире», – отметил глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.