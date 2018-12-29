Возле метро «Купчино» открыли новую перехватывающую парковку на 97 автомобилей

Возле станции метро «Купчино» открылась четвертая перехватывающая парковка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Стоянка расположена у дома №108А по Витебскому проспекту. Она рассчитана на 97 автомобилей. Также на ней можно бесплатно разместить 11 велосипедов.

Парковка площадью 4 тыс. кв. м оснащена постом охраны, системой видеонаблюдения, терминалом оплаты и электронным табло, на котором показано количество свободных мест.

Работа парковки с 29 декабря ведется в тестовом режиме.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют 15 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 656 машино-мест», – добавили в КРТИ.