Миллиардер Михальченко получил почти пять лет колонии за контрабанду элитного алкоголя

Басманный суд Москвы признал петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко виновным в контрабанде элитного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.

Судья назначила бизнесмену наказание в виде четырех лет и семи месяцев колонии общего режима. Обвинение просило назначить ему 10 лет строгого режима.

Заместитель Михальченко Борис Коревский получил пять лет колонии, еще один фигурант дела, сомелье Алексей Мищенко – три года условно с испытательным сроком три года

Уголовное дело о контрабанде алкоголя, совершенное организованной группой, было возбуждено в 2016 году. Михальченко задержали в марте того же года.

Следствие считает, что бизнесмен был организатором контрабанды элитных вин и других алкогольных напитков. Продукцию закупали в магазинах Евросоюза, после чего она собиралась в порту Гамбурга и направлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Ущерб составил более 18 млн рублей. Михальченко заявил, что возместил эту сумму