В Финляндии задержали петербурженку, которую подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег в США

Власти Финляндии задержали жительницу Петербурга Миру Тэраду, которую подозревают в отмывании денег и нарушении антинаркотических законов. Об этом сообщает ТАСС.

Пограничники остановили женщину в аэропорту городу Вантаа, когда она следовала из Петербурга транзитом в Испанию. Ей предъявили ордер Интерпола, после чего ее отправили в тюрьму.

Девушку, которую до 2017 года звали Оксана Вовк, задержали по запросу США, где она жила в 2013-2016 годах. Местные власти подозревают, что она нарушила законы в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.