Смольный: Долг «Метростроя» перед разными организациями составляет 23 млрд рублей

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что компания «Метрострой» должна различным организациям в общей сложности 23 млрд рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам чиновника, 14 млрд из этой суммы – банковские гарантии. Помимо этого, у «Метростроя» есть кредит на 1,5 млрд рублей.

Долг в еще 5 млрд рублей в компании считают следствием недоплаты со стороны Смольного. В свою очередь в правительстве Петербурга заявили, что «Метрострой» не выполнил и не сдал все работы на станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая».

Читайте также:

Метрострой: Дефекты на «Новокрестовской» и «Беговой» не влияют на безопасность пассажиров

На встрече чиновников с представителями компании рабочим, устроившим забастовку в тоннеле строящейся «Театральной», пообещали выплатить зарплаты в общем размере в 390 млн рублей. Тем не менее Смольный не смог гарантировать, что это действительно произойдет, потому что на счета наложены ограничения налоговой инспекцией, поэтому в ближайшее время с них должны списать 790 млн рублей.